Lors du tournoi de qualification disputé en Colombie-Britannique, les Etats-Unis ont obtenu la première des deux places encore disponibles pour les Jeux olympiques dans le nord de l'Italie.
Les Américains ont battu la Chine 9-4 lors du premier des deux matchs de barrage entre les trois meilleures équipes. Les Chinois avaient pourtant terminé à la première place du Round Robin, où huit équipes se sont affrontées, devant les États-Unis, qui avaient le même nombre de points. L'Empire du Milieu y avait remporté leur confrontation directe 9-8.
Les Chinois auront une deuxième chance de s'assurer une participation au tournoi olympique en affrontant le Japon dans la nuit de jeudi à vendredi.
Pas de tournoi olympique pour les Philippines
L'équipe helvético-philippine a en revanche échouée dans sa quête de qualification. L'équipe composée du skip Marc Pfister, de son frère Enrico Pfister, de Christian Haller et de Brayden Carpenter a terminé le tour préliminaire avec un bilan de trois victoires et quatre défaites.