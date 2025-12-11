Lors du tournoi de qualification disputé en Colombie-Britannique, les Etats-Unis ont obtenu la première des deux places encore disponibles pour les Jeux olympiques dans le nord de l'Italie.

Une pierre jouée par la Suissesse Jenny Perret lors des JO 2022 (illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les Américains ont battu la Chine 9-4 lors du premier des deux matchs de barrage entre les trois meilleures équipes. Les Chinois avaient pourtant terminé à la première place du Round Robin, où huit équipes se sont affrontées, devant les États-Unis, qui avaient le même nombre de points. L'Empire du Milieu y avait remporté leur confrontation directe 9-8.

Les Chinois auront une deuxième chance de s'assurer une participation au tournoi olympique en affrontant le Japon dans la nuit de jeudi à vendredi.

Pas de tournoi olympique pour les Philippines

L'équipe helvético-philippine a en revanche échouée dans sa quête de qualification. L'équipe composée du skip Marc Pfister, de son frère Enrico Pfister, de Christian Haller et de Brayden Carpenter a terminé le tour préliminaire avec un bilan de trois victoires et quatre défaites.