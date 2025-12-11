  1. Clients Privés
JO 2026 – Curling Les États-Unis compostent leur ticket pour l’Italie

ATS

11.12.2025 - 09:00

Lors du tournoi de qualification disputé en Colombie-Britannique, les Etats-Unis ont obtenu la première des deux places encore disponibles pour les Jeux olympiques dans le nord de l'Italie.

Une pierre jouée par la Suissesse Jenny Perret lors des JO 2022 (illustration).
Une pierre jouée par la Suissesse Jenny Perret lors des JO 2022 (illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.12.2025, 09:00

11.12.2025, 09:01

Les Américains ont battu la Chine 9-4 lors du premier des deux matchs de barrage entre les trois meilleures équipes. Les Chinois avaient pourtant terminé à la première place du Round Robin, où huit équipes se sont affrontées, devant les États-Unis, qui avaient le même nombre de points. L'Empire du Milieu y avait remporté leur confrontation directe 9-8.

Européens de curling. Les Suisses pour enfin rompre le signe indien

Européens de curlingLes Suisses pour enfin rompre le signe indien

Les Chinois auront une deuxième chance de s'assurer une participation au tournoi olympique en affrontant le Japon dans la nuit de jeudi à vendredi.

Pas de tournoi olympique pour les Philippines

L'équipe helvético-philippine a en revanche échouée dans sa quête de qualification. L'équipe composée du skip Marc Pfister, de son frère Enrico Pfister, de Christian Haller et de Brayden Carpenter a terminé le tour préliminaire avec un bilan de trois victoires et quatre défaites.

JO 2026. Plus de 180 athlètes helvétiques ? Une délégation record en vue

JO 2026Plus de 180 athlètes helvétiques ? Une délégation record en vue

