Les Lakers sont désormais menés 2-1 dans le quart de finale de la Conférence Ouest de NBA qui les oppose aux Timberwolves. La franchise de L.A. s'est inclinée 116-104 vendredi sur le parquet de Minnesota, malgré les 38 points et 10 rebonds de LeBron James.

Les Timberwolves ont forcé la décision dans le «money time». Ils ont ainsi conclu cette partie sur un partiel de 13-1, alors que Luka Doncic (17 points, 8 assists et 7 rebonds vendredi) avait permis aux Los Angeles Lakers d'égaliser à 103-103 à 4'37 du «buzzer».

Minnesota a notamment pu s'appuyer sur Anthony Edwards pour faire la différence vendredi. Le no 1 de la draft 2020, champion olympique l'été dernier avec les Etats-Unis, a sorti le grand jeu en cumulant 29 points, 8 rebonds et 8 passes décisives.

A l'Est, Boston et Indiana ont tous deux connu leur première défaite dans ces play-off. Les Celtics ont été battus 95-93 à Orlando alors que les Pacers ont été dominés 117-101 à Milwaukee. Celtics et Pacers mènent encore 2-1 dans leur série respective.