NBA Les trois Suisses gagnent mais se montrent discrets

ATS

20.2.2026 - 08:16

Les trois basketteurs suisses de NBA ont connu la victoire jeudi. Mais ni Kyshawn George, ni Yanic Konan Niederhäuser, ni Clint Capela ne se sont particulièrement illustrés.

Keystone-SDA

20.02.2026, 08:16

20.02.2026, 08:27

George a inscrit 6 points lors du succès des Washington Wizards contre les Indiana Pacers, lanterne rouge de la Conférence Est (112-105). Devant son public, le Montheysan n'a pas été en immense réussite au tir, ne réussissant que 3 de ses 10 tentatives. Il s'agit de la 15e victoire de la saison de la franchise de DC, qui restait sur une série de trois défaites de rang.

Les Los Angeles Clippers de Niederhäuser ont pour leur part battu les Denvers Nuggets d'un petit point en Californie (115-114). Le rookie fribourgeois a foulé le parquet durant 13'14, marquant 4 points et saisissant 4 rebonds.

Enfin, les Houston Rockets de Clint Capela se sont imposés sur le parquet de Charlotte (105-101), grâce à un excellent Kevin Durant (35 points, 14/20 au tir). Le pivot genevois a été surtout mis à l'épreuve en défense, captant quatre rebonds en un peu moins de 10 minutes de jeu.

Les Texans sont actuellement troisièmes de la Conférence Est, derrière Oklahoma City (1er) et San Antonio (2e). Les Clippers (9e) peuvent quant à eux encore espérer jouer les play-off.

