  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Euro de volleyball Les volleyeurs suisses face à leur destin en qualifications

ATS

11.8.2025 - 13:16

Après la qualification manquée des dames, les volleyeurs suisses veulent faire mieux et obtenir cette semaine leur billet pour le Championnat d'Europe 2026. La situation actuelle est favorable, alors que la moitié des matches ont été disputés.

Juan Manuel Serramalera et ses hommes ont leur destin en mains (archive).
Juan Manuel Serramalera et ses hommes ont leur destin en mains (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.08.2025, 13:16

Avec deux victoires serrées 3-2 contre l'Espagne et la Suède il y a un an, l'équipe de l'entraîneur national Juan Manuel Serramalera a acquis une solide position dans le groupe E des qualifications pour l'Euro, avec cinq victoires sur les six matches disputés jusqu'ici. Pour atteindre la phase finale de 2026, la sélection suisse doit terminer en tête du groupe ou se classer parmi les cinq meilleurs deuxièmes.

Volleyball. Les Suissesses concluent leur campagne sur une défaite

VolleyballLes Suissesses concluent leur campagne sur une défaite

A mi-parcours dans cette phase de qualification, les Suisses occupent la première place, à égalité de points avec la Suède, avec un léger avantage grâce au duel direct remporté. Ils ne peuvent toutefois pas se permettre un faux pas lors des matchs retour. Il est donc important de marquer des points, aussi bien mercredi à Alicante contre l'Espagne que samedi à Schönenwerd contre la Suède.

Pour l'équipe de Suisse masculine, ce ne serait que la deuxième fois, après une première réussite en 2023, qu'elle parviendrait à se qualifier sportivement pour une phase finale de championnat d'Europe.

Volleyball. Les Suissesses totalement impuissantes face à l’Allemagne

VolleyballLes Suissesses totalement impuissantes face à l’Allemagne

Les plus lus

Trump - Poutine: pourquoi l’Alaska n’est pas un hasard
Un Français flashé à Lausanne – 90'000 francs d'amende
Roland Collombin souffre d'un cancer : «J'ai peur de mourir»
Invasion de méduses: la centrale de Gravelines à l’arrêt total
L’assassinat revendiqué par Israël choque la presse internationale