Après la qualification manquée des dames, les volleyeurs suisses veulent faire mieux et obtenir cette semaine leur billet pour le Championnat d'Europe 2026. La situation actuelle est favorable, alors que la moitié des matches ont été disputés.

Juan Manuel Serramalera et ses hommes ont leur destin en mains (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Avec deux victoires serrées 3-2 contre l'Espagne et la Suède il y a un an, l'équipe de l'entraîneur national Juan Manuel Serramalera a acquis une solide position dans le groupe E des qualifications pour l'Euro, avec cinq victoires sur les six matches disputés jusqu'ici. Pour atteindre la phase finale de 2026, la sélection suisse doit terminer en tête du groupe ou se classer parmi les cinq meilleurs deuxièmes.

A mi-parcours dans cette phase de qualification, les Suisses occupent la première place, à égalité de points avec la Suède, avec un léger avantage grâce au duel direct remporté. Ils ne peuvent toutefois pas se permettre un faux pas lors des matchs retour. Il est donc important de marquer des points, aussi bien mercredi à Alicante contre l'Espagne que samedi à Schönenwerd contre la Suède.

Pour l'équipe de Suisse masculine, ce ne serait que la deuxième fois, après une première réussite en 2023, qu'elle parviendrait à se qualifier sportivement pour une phase finale de championnat d'Europe.