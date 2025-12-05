  1. Clients Privés
NBA Les Wizards de Kyshawn George humiliés à domicile par Boston

ATS

5.12.2025 - 07:13

Les Wizards de Kyshawn George ont subi jeudi leur plus large défaite de la saison en NBA. Washington s'est incliné de 45 points à domicile face aux Boston Celtics (146-101).

Keystone-SDA

05.12.2025, 07:13

05.12.2025, 07:27

Battus pour la 10e fois consécutive par les Celtics, les Wizards n'accusaient pourtant que 7 longueurs de retard à la mi-temps (66-59). Mais ils ont sombré dans les deux derniers quart-temps, encaissant notamment un sec 37-15 au cours des douze dernières minutes de jeu.

L'ailier valaisan Kyshawn George a terminé cette partie avec 15 points – à 5/7 au tir – et 3 rebonds, pour un différentiel de -30. Les Wizards en sont désormais à 18 défaites pour seulement 3 victoires cette saison. Seuls les New Orleans Pelicans (3 succès, 20 défaites) ont fait moins bien.

Une fabuleuse série entamée en janvier 2007 a par ailleurs pris fin pour LeBron James jeudi. La superstar des Los Angeles Lakers a dû se contenter de 8 points sur le parquet des Toronto Raptors, alors qu'il avait inscrit au moins 10 points au cours de ses... 1297 précédentes apparitions.

«King James» aurait pu atteindre les 10 points. Mais, alors qu'il avait le ballon en main à quelques secondes de la fin du match, il a préféré le transmettre au Japonais Rui Hachimura qui a inscrit le panier de la victoire pour les Lakers au «buzzer» sur une tentative à 3 points (123-120).

