  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA Un retour sur les parquets au goût amer pour Kyshawn George

ATS

10.1.2026 - 07:09

Absent lors des sept derniers matches, Kyshawn George a fait son retour sur les parquets de NBA vendredi. Mais la défaite fut au rendez-vous pour Washington, qui a subi la loi de La Nouvelle-Orléans dans un duel de «cancres».

Keystone-SDA

10.01.2026, 07:09

10.01.2026, 08:38

Les Wizards se sont inclinés 128-107 à domicile face aux Pelicans, qui ont ainsi mis fin à une série de neuf défaites d'affilée. Washington évoluait sans son nouveau meneur de jeu Trae Young, récemment acquis dans le cadre d'un échange avec Atlanta et ménagé en raison d'une douleur à un quadriceps.

Kyshawn George, qui a récemment souffert de la hanche, a eu droit à 24 minutes de jeu vendredi. Le Valaisan a inscrit 15 points (à 6/15 au tir), terminant meilleur marqueur de son équipe en compagnie de Tristan Vukcevic. Il a ajouté 5 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception, pour un différentiel de -15.

Washington, qui avait gagné quatre matches sur sept en l'absence du Chablaisien, en reste donc à 10 victoires dans cet exercice 2025/26 pour 27 défaites. Ils pointent en avant-dernière position dans la Conférence Est, devant les Indiana Pacers (7 victoires-31 défaites).

Les plus lus

Une toute nouvelle loi pourrait exonérer la commune de Crans-Montana
Le centre de production cellulaire d'Epalinges fortement sollicité
La commune de Crans-Montana présente ses excuses
Pour Julia Roberts, un remake de Pretty Woman est «impossible»
Trump: les Etats-Unis auront le Groenland «soit avec la manière douce, soit avec la manière forte»