Les Washington Wizards ont hérité du premier choix de la draft NBA 2026 à l'issue de la loterie organisée dimanche à Chicago. L'équipe du Montheysan Kyshawn George a le pire bilan de la saison 2025-2026.

Les Wizards héritent du premier choix de la draft NBA 2026. AP

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

En pleine reconstruction, les Wizards ont obtenu le premier choix pour la draft des 23 et 24 juin, eux qui avaient 14% de chance de se retrouver dans cette position, grâce à un système qui favorise les équipes les plus faibles.

Les Wizards avaient accéléré leur reconstruction en attirant cet hiver les All-Star Anthony Davis et Trae Young, et pourront encore améliorer leur effectif avec l'une des vedettes universitaires attendues très haut lors de la draft, comme AJ Dybantsa ou Darryn Peterson.

Le Jazz de l'Utah a hérité du deuxième choix, les Memphis Grizzlies du troisième et les Chicago Bulls du quatrième à l'issue d'une cérémonie qui concernait les 14 franchises non qualifiées pour les play-off.