Kyshawn George et les Wizards ont renoué avec la victoire mardi en NBA. Battu dans ses neuf dernières parties, Washington a battu Portland 115-111 pour cueillir son 11e succès de la saison.

Keystone-SDA ATS

Touché à une cheville trois jours plus tôt face à Charlotte, Kyshawn George a parfaitement tenu sa place face aux Trail Blazers, au lendemain de sa nomination pour le tournoi des «Rising Stars» du All-Star week-end. Le Canado-Suisse a même brillé.

L'ailier valaisan a certes manqué d'adresse (5/16 au tir), mais il a tout de même inscrit 19 points en rentrant 4 de ses 10 tentatives à 3 points. Il a également réussi 9 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres pour un différentiel de +19.

Le bras de Kyshawn George n'a pas (trop) tremblé lorsqu'il s'est retrouvé sur la ligne des lancers-francs à 15''5 de la fin du match alors que son équipe menait 112-111. Il a réussi une de ses deux tentatives, Khris Middleton rentrant quant à lui ses deux lancers-francs pour sceller le score à 6''5 du «buzzer».

Niederhäuser peu en vue

Egalement retenu pour le tournoi des «Rising Stars», le «rookie» des Clippers Yanic Konan Niederhäuser n'a eu droit qu'à 6 minutes de jeu dans un match gagné 115-103 par Los Angeles sur le parquet du Utah Jazz. Entré en jeu en fin de match, le pivot fribourgeois a manqué le seul tir qu'il a tenté. Les Clippers en sont à 16 succès dans leurs 19 dernières parties.