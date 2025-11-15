Le coup d'envoi de la Coupe du monde de luge, prévu du 5 au 7 décembre à Igls, ne pourra pas être donné comme prévu sur la piste autrichienne. La partie inférieure du canal de glace n'a pas été homologuée par la Fédération internationale de luge (FIL) en raison de défauts techniques.

La FIL n’homologue pas la partie basse de la piste d’Igls. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Contrairement aux lugeurs, les bobeurs et les adeptes du skeleton pourront en revanche en découdre à Igls sur le front de la Coupe du monde à la fin novembre. Des adaptations dans les virages nos 13 et 14 ont en effet permis l'homologation de la piste par la Fédération de bobsleigh (IBSF).