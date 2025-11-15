  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Luge L’étape d’Igls compromise après un refus d’homologation

ATS

15.11.2025 - 15:18

Le coup d'envoi de la Coupe du monde de luge, prévu du 5 au 7 décembre à Igls, ne pourra pas être donné comme prévu sur la piste autrichienne. La partie inférieure du canal de glace n'a pas été homologuée par la Fédération internationale de luge (FIL) en raison de défauts techniques.

La FIL n’homologue pas la partie basse de la piste d’Igls.
La FIL n’homologue pas la partie basse de la piste d’Igls.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.11.2025, 15:18

Contrairement aux lugeurs, les bobeurs et les adeptes du skeleton pourront en revanche en découdre à Igls sur le front de la Coupe du monde à la fin novembre. Des adaptations dans les virages nos 13 et 14 ont en effet permis l'homologation de la piste par la Fédération de bobsleigh (IBSF).

Les plus lus

10 jours-amende pour le syndic de Romont coupable de violence ou menace
Treize ans de réclusion requis contre un avocat pour le viol d'une stagiaire
Un radar de Winterthur fait une razzia
Une influenceuse italienne exhibe un pass handicapés comme un gadget pour «tricher»
Un condamné mis à mort par peloton d'exécution
Masters ATP à Turin: Jannik Sinner qualifié pour la finale