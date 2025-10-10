  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Basketball L’Euroligue met ses cartes sur la table face à la NBA et à la Fiba

ATS

10.10.2025 - 21:21

L'Euroligue pose quatre conditions pour collaborer à la création d'une ligue en Europe sous l'égide de la NBA américaine et de la Fédération internationale (Fiba). Elle en a fait part vendredi.

L’Euroligue fixe ses conditions pour collaborer avec la NBA et la Fiba (image d’illustration).
L’Euroligue fixe ses conditions pour collaborer avec la NBA et la Fiba (image d’illustration).
EPA

Keystone-SDA

10.10.2025, 21:21

Une réunion s'est tenue le 8 octobre à Genève entre les parties concernées, parmi lesquelles les clubs disputant l'Euroligue. Les organisateurs de cette compétition européenne ont estimé que leur proposition faite lors d'une précédente réunion d'un cadre de collaboration n'avait toujours reçu «aucune réponse significative».

Les quatre propositions sont le partage des bénéfices et le fait que tous les parties prenantes au basket européen doivent bénéficier de cette nouvelle compétition sans qu'aucune ne soit marginalisée. Il s'agit aussi de préserver l'identité culturelle du basket européen et de maintenir et développer «l'excellence européenne. En outre, le centre de décision doit rester en Europe.

«Euroligue Basketball et ses clubs restent déterminés à poursuivre des discussions avec la NBA et la Fiba pourvu que ces principes fondamentaux soient respectés», affirme l'Euroligue dans un communiqué. La ligue nord-américaine avait annoncé en mars dernier «explorer» la création d'une compétition en Europe, en partenariat avec la Fiba, de qui les grands clubs européens se sont séparés en 2000 pour créer l'Euroligue.

Les plus lus

Trois sur trois pour la Nati : les Suisses s’offrent la Suède !
LFI et le RN promettent la censure après la reconduction de Lecornu
Démissionnaire, le «moine-soldat» de Macron est reconduit à Matignon
Ce milliardaire qui s'empare du pouvoir dans l'ombre de Trump
L'Italie sous tension : «Avant, on se noyait dans un verre d'eau»
Au moins 19 disparus dans l’explosion d’une usine