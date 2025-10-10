L'Euroligue pose quatre conditions pour collaborer à la création d'une ligue en Europe sous l'égide de la NBA américaine et de la Fédération internationale (Fiba). Elle en a fait part vendredi.

L’Euroligue fixe ses conditions pour collaborer avec la NBA et la Fiba (image d’illustration). EPA

Keystone-SDA ATS

Une réunion s'est tenue le 8 octobre à Genève entre les parties concernées, parmi lesquelles les clubs disputant l'Euroligue. Les organisateurs de cette compétition européenne ont estimé que leur proposition faite lors d'une précédente réunion d'un cadre de collaboration n'avait toujours reçu «aucune réponse significative».

Les quatre propositions sont le partage des bénéfices et le fait que tous les parties prenantes au basket européen doivent bénéficier de cette nouvelle compétition sans qu'aucune ne soit marginalisée. Il s'agit aussi de préserver l'identité culturelle du basket européen et de maintenir et développer «l'excellence européenne. En outre, le centre de décision doit rester en Europe.

«Euroligue Basketball et ses clubs restent déterminés à poursuivre des discussions avec la NBA et la Fiba pourvu que ces principes fondamentaux soient respectés», affirme l'Euroligue dans un communiqué. La ligue nord-américaine avait annoncé en mars dernier «explorer» la création d'une compétition en Europe, en partenariat avec la Fiba, de qui les grands clubs européens se sont séparés en 2000 pour créer l'Euroligue.