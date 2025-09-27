  1. Clients Privés
Ryder Cup L’Europe s’envole : les États-Unis en grand danger

ATS

27.9.2025 - 19:30

L'Europe a creusé l'écart samedi matin à la Ryder Cup disputée à Farmingdale, près de New York. Elle mène désormais 8,5 à 3,5 face aux Etats-Unis.

Avantage confirmé pour l’Europe samedi matin
Avantage confirmé pour l’Europe samedi matin
EPA

Keystone-SDA

27.09.2025, 19:30

En tête 5,5 à 2,5 après la première journée, les Européens ont remporté trois des quatre «foursomes» (une balle par paire) disputés samedi matin, comme la veille.

Vainqueurs à Rome il y a deux ans, les Européens doivent marquer 14 des 28 points en jeu lors des trois jours de compétition pour conserver leur trophée. Ils visent un premier succès sur le sol américain depuis 2012.

Les leaders de l'Europe ont de nouveau assuré samedi matin: Rory McIlroy et Tommy Fleetwood ont dominé Harris English et Collin Morikawa, comme la veille.

Jon Rahm invaincu

Jon Rahm, auteur d'un trou magique en sortie de rough, est resté invaincu en paires en Ryder Cup (8 succès) en battant Xander Schauffele et Patrick Cantlay avec son partenaire habituel Tyrrell Hatton.

Le no 1 mondial américain Scottie Scheffler, associé au no 3 Russell Henley, a perdu son troisième match au bout du suspense face à Robert MacIntyre et Viktor Hovland.

Seuls le showman Bryson DeChambeau et son partenaire Cameron Young ont entretenu la flamme des locaux face à Matt Fitzpatrick et Ludvig Aberg.

Les Européens ont l'occasion de se rapprocher du trophée samedi après-midi lors des quatre «four-ball» (par paire, une balle par joueur), avant les douze simples de dimanche.

