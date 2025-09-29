  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ryder Cup L'Europe tremble mais remporte le trophée

ATS

29.9.2025 - 05:51

L'Europe, impériale vendredi et samedi, a tremblé dimanche mais a fini par conserver son trophée de la Ryder Cup face aux Etats-Unis à Farmingdale, près de New York.

Keystone-SDA

29.09.2025, 05:51

29.09.2025, 08:00

Il s'agit du premier succès des Européens sur le sol américain depuis 2012.

Si les Etats-Unis mènent toujours 27 à 16 au palmarès (deux nuls), l'Europe, qui a conservé son trophée acquis à Rome il y a deux ans, se détache 13 à 9 depuis l'élargissement de l'équipe au-delà de la Grande-Bretagne et de l'Irlande en 1979, et même 11 à 4 ces trente dernières années.

Les Européens, à la tête d'une avance record samedi soir (11,5 points à 4,5) après les matches en paires, ont complètement raté leur dimanche, marqué par le sursaut de l'équipe américaine et de ses leaders. La Team USA a longtemps cru tenir son équivalent du «miracle de Medinah», surnom de l'édition 2012, lorsque l'Europe avait retourné un déficit de 10-6.

«J'ai vécu les moments les plus stressants de ma vie, a réagi le capitaine européen Luke Donald. Je ne pensais pas qu'ils seraient si bons dimanche, ils (les Etats-Unis) se sont battus avec force.»

Scheffler domine McIlroy

Mais de miracle il n'y a pas eu dimanche dans la banlieue new-yorkaise, malgré le chahut constant des supporters locaux, réputés pour leur chauvinisme et leur manque de courtoisie, tous sports confondus.

L'Irlandais Shane Lowry a délivré son équipe, fébrile, en arrachant un demi-point à Russell Henley pour porter l'Europe à 14 points, le minimum requis pour repartir avec la coupe, avant que les dernières rencontres ne scellent le score final à 15-13.

Bousculé et insulté pendant trois jours, Rory McIlroy, héros du Masters en avril, remporte la Ryder Cup pour la sixième fois en huit participations. «Très fier de faire partie de cette équipe», il a toutefois perdu dimanche sa première partie du tournoi, un revers symbolisant le retournement de situation que les Américains ont vainement espéré vivre jusqu'au terme de la 45e édition.

Le no 2 mondial a été dominé d'un trou par le no 1 Scottie Scheffler lors d'un choc au sommet, qui a permis à l'Américain de relever la tête après l'humiliation vécue lors des deux premiers jours, avec quatre défaites en autant de matches de paires.

Coup de pouce

L'Europe avait pourtant attaqué la journée avec un petit coup de pouce et le forfait du Norvégien Viktor Hovland, blessé au niveau du cou, donnant un demi-point à chaque équipe pour porter le score à 12-5, laissant les visiteurs à deux succès du trophée, avec onze duels à venir. Mais seul le Suédois Ludvig Aberg a gagné dimanche son match pour les Européens, portant alors sa formation à 13,5, à un match nul du trophée.

Le demi-point a été arraché par Lowry sur le 18, malgré une sortie de bunker exceptionnelle de Henley, qui a pour sa part manqué un putt pour mettre une pression folle à l'Europe, alors que trois matches seulement restaient à terminer.

Les plus lus

Le procureur s'insurge: «On est en train de marcher sur la tête»
Fin de la valeur locative: des conséquences pour tout le monde
Les Etats-Unis risquent la paralysie budgétaire !
Pourquoi l'Amérique est-elle obnubilée par l'affaire Jeffrey Epstein ?
«La malchance m'a empêché de vraiment défendre mes chances»
Un homme tire sur les gens puis boute le feu dans une église mormone