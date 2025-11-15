  1. Clients Privés
Boxe L'ex-champion du monde Joseph Parker dément s'être dopé

ATS

15.11.2025 - 09:18

L'ex-champion du monde des lourds Joseph Parker a démenti samedi avoir eu recours à des produits interdits. Un test antidopage s'est pourtant révélé positif après son combat perdu contre Fabio Wardley le 25 octobre.

Joseph Parker dément avoir eu recours à des produits dopants.
Joseph Parker dément avoir eu recours à des produits dopants.
IMAGO/Photosport NZ

Keystone-SDA

15.11.2025, 09:18

15.11.2025, 09:42

«Avant mon récent combat, j'ai passé un test volontaire et j'ai maintenant appris que le résultat rendu était positif. C'est une vraie surprise. Je n'ai eu recours à aucune substance interdite, je ne prends pas de produits pour améliorer mes performances et je ne suis pas en faveur de leur utilisation», a écrit le boxeur néo-zélandais de 33 ans sur les réseaux sociaux.

«Je coopère pleinement dans le processus en cours et je suis confiant dans l'issue de l'enquête qui blanchira mon nom», ajoute Parker, qui a été stoppé durant le 11e round de son combat contre le Britannique Wardley et a ainsi perdu son statut de challenger WBO pour affronter le champion incontesté des lourds Oleksandr Usyk.

Le promoteur du combat entre Parker et Wardley, Queensberry, a annoncé le résultat positif du contrôle antidopage sans dire quelle substance avait été détectée. Selon le tabloïd britannique The Sun, il s'agirait de cocaïne.

Joseph Parker avait perdu en 2018 sa ceinture WBO au profit du Britannique Anthony Joshua par décision unanime des juges. Il s'était depuis donné une chance d'affronter Usyk en alignant des victoires contre Deontay Wilder, Zhilei Zhang et Martin Bakole.

