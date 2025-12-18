Qualifié pour la deuxième fois de sa carrière seulement au Championnat du monde de fléchettes, le Suisse Stefan Bellmont a signé un authentique exploit mercredi soir au premier tour du tournoi.

Stefan Bellmont defeats a darting icon to create history for Swiss darts! 🇨🇭 pic.twitter.com/nCdpH37E8F — PDC Darts (@OfficialPDC) December 17, 2025

Rédaction blue Sport Clara Francey

Dans l'atmosphère bouillonnante de l'Alexandra Palace de Londres, Stefan Bellmont a vécu une soirée historique mercredi. Il est non seulement devenu le premier Suisse à remporter un match au Mondial de fléchettes, mais qui plus est avec la manière : il a infligé un cinglant 3-0 à Raymond van Barneveld, quintuple champion du monde et véritable légende de la discipline.

En conférence de presse, le Zougois de 36 ans n'a d'ailleurs pas caché son émotion, qualifiant cette victoire face au Néerlandais, qui disputait son 33e championnat du monde, de «plus grande de sa carrière».