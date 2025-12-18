  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial de fléchettes L'exploit XXL du Suisse Stefan Bellmont face à une légende !

Clara Francey

18.12.2025

Qualifié pour la deuxième fois de sa carrière seulement au Championnat du monde de fléchettes, le Suisse Stefan Bellmont a signé un authentique exploit mercredi soir au premier tour du tournoi.

Rédaction blue Sport

18.12.2025, 09:14

18.12.2025, 09:21

Dans l'atmosphère bouillonnante de l'Alexandra Palace de Londres, Stefan Bellmont a vécu une soirée historique mercredi. Il est non seulement devenu le premier Suisse à remporter un match au Mondial de fléchettes, mais qui plus est avec la manière : il a infligé un cinglant 3-0 à Raymond van Barneveld, quintuple champion du monde et véritable légende de la discipline.

En conférence de presse, le Zougois de 36 ans n'a d'ailleurs pas caché son émotion, qualifiant cette victoire face au Néerlandais, qui disputait son 33e championnat du monde, de «plus grande de sa carrière».

Les plus lus

Susie Wiles lâche des bombes sur ses collègues et même sur son patron!
«Ils sont complètement à côté de la plaque» - Le prix des billets soulève la grogne
Il tombe nez à nez avec un loup à la gare de Saint-Maurice!
«Ça pourrait être son dernier jour sur Terre» : Paul - Joshua, un combat qui inquiète
«Parfois c’est trop»: un mail aux vignerons valaisans divise le milieu
«C'est inexplicable» - GC inflige une gifle monumentale à YB