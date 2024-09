Les rois scandinaves de l'athlétisme, les recordmans du monde du saut à la perche Mondo Duplantis et du 400 m haies Karsten Warholm, s'affrontent mercredi à Zurich sur un 100 m après qu'ils ont tous les deux parié qu'ils étaient capables de battre l'autre sur la distance.

AFP Nicolas Larchevêque

«Je ne suis pas nerveux mais je sens que ça arrive, et je suis moins confiant pour cette course que quand je saute à la perche», a concédé Duplantis mardi en conférence de presse, tandis que Warholm a admis qu'il y avait «un peu de tension autour de cette course».

Organisée mercredi soir à Zurich par leurs sponsors communs, à la veille du meeting Ligue de diamant du Weltklasse, la confrontation entre le perchiste suédois de 24 ans et le hurdleur norvégien de 28 ans, tous les deux ultra compétiteurs, surexcite les fans qui s'amusent à pronostiquer le nom du vainqueur de ce duel improbable.

Sur le papier, avantage à Karsten Warholm, habitué aux départs en starting-blocks et qui a un record un peu plus rapide qu'Armand Duplantis sur 100 m (10.49 en 2017 contre 10.57 en 2018). Mais d'autres soulignent les qualités de vitesse remarquables de Duplantis, bien plus rapide que ses concurrents quand il a une perche à la main.

Tout est parti en 2023 lors du meeting de Monaco, quand Duplantis avait lancé à Warholm qu'il se pensait capable de le battre sur 100 m et lui avait proposé de faire une course. «J'adorerais», avait répondu Warholm avant de serrer la main de son futur adversaire. «Pour moi, c'était juste du ‘shit talk’, mais j'ai vu la piste aujourd'hui et je commence à réaliser», a raconté Duplantis.

Entraînements avec un médaillé olympique

Le jeune Suédois, au meilleur de sa forme après son deuxième titre olympique et après avoir amélioré une dixième fois le record du monde (6,26 m) fin août, a pris le défi au sérieux, s'entraînant pour les départs avec l'Américain Fred Kerley, médaillé de bronze sur 100 m à Paris.

«Depuis les JO, je n'ai pas touché une perche sauf pour les compétitions. Je n'ai fait que des ‘starts’, que des ‘starts’», a-t-il raconté. Après avoir vu Duplantis à l'oeuvre, Kerley a indiqué qu'il misait sur lui tandis que la légende de la piste Michael Johnson parie sur Karsten Warholm.

La course est prévu à 20h30 au stade du Letzigrund. Un prix, gardé secret, est réservé pour le gagnant et un gage «qui va faire mal» est prévu pour le perdant dès le lendemain.