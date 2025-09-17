Le Britannique Matt Gotrel, grinder de l'équipe de Suisse de SailGP et médaillé d'or olympique en aviron à Rio en 2016, a rejoint Genève depuis Saint-Tropez en trois jours, sur son vélo. Quel athlète !

Il existe des athlètes intarissables et le moins que l'on puisse dire, c'est que Matt Gotrel fait partie de cette caste ! Le Britannique de 36 ans a une carrière assez folle derrière lui et continue d'enchaîner les exploits, sur l'eau et à terre. Dernier en date ? Celui de rejoindre Genève en trois jours depuis Saint-Tropez en traversant les Alpes sur sa bicyclette.

Après l'étape française de SailGP disputée sur la Côte d'Azur le week-end dernier, celui qui a été champion olympique d'aviron en 2016 à Rio a décidé avec son compère écossais Neil Hunter de rejoindre Genève, site du prochain rendez-vous du championnat en vélo. Le défi était de taille puisqu'il a fallu parcourir près de 500 kilomètres en trois jours. Le tout en escaladant certains des cols les plus célèbres empruntés par le Tour de France, pour un total de plus de 10'000 mètres de dénivelé !

Mais rien n'a arrêté les deux grinders, véritables machines de guerre sur les F50 helvétique et britannique. Matt Gotrel a même eu la chance d'être rejoint par son barreur, le Genevois Sébastien Schneiter, pour la dernière étape qui l'a mené d'Albertville à la Cité de Calvin. Celui qui a participé à la dernière Coupe de l'America sous les couleurs britannique avant de rejoindre la Suisse est prêt pour le premier week-end à domicile de son équipe.

