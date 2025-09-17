  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

SailGP L'incroyable parcours d'un membre de l'équipe de Suisse

Laurent Morel

17.9.2025

Le Britannique Matt Gotrel, grinder de l'équipe de Suisse de SailGP et médaillé d'or olympique en aviron à Rio en 2016, a rejoint Genève depuis Saint-Tropez en trois jours, sur son vélo. Quel athlète !

Laurent Morel

17.09.2025, 12:08

Il existe des athlètes intarissables et le moins que l'on puisse dire, c'est que Matt Gotrel fait partie de cette caste ! Le Britannique de 36 ans a une carrière assez folle derrière lui et continue d'enchaîner les exploits, sur l'eau et à terre. Dernier en date ? Celui de rejoindre Genève en trois jours depuis Saint-Tropez en traversant les Alpes sur sa bicyclette.

Après l'étape française de SailGP disputée sur la Côte d'Azur le week-end dernier, celui qui a été champion olympique d'aviron en 2016 à Rio a décidé avec son compère écossais Neil Hunter de rejoindre Genève, site du prochain rendez-vous du championnat en vélo. Le défi était de taille puisqu'il a fallu parcourir près de 500 kilomètres en trois jours. Le tout en escaladant certains des cols les plus célèbres empruntés par le Tour de France, pour un total de plus de 10'000 mètres de dénivelé !

Mais rien n'a arrêté les deux grinders, véritables machines de guerre sur les F50 helvétique et britannique. Matt Gotrel a même eu la chance d'être rejoint par son barreur, le Genevois Sébastien Schneiter, pour la dernière étape qui l'a mené d'Albertville à la Cité de Calvin. Celui qui a participé à la dernière Coupe de l'America sous les couleurs britannique avant de rejoindre la Suisse est prêt pour le premier week-end à domicile de son équipe.

Les épreuves de SailGP de Genève seront à suivre en direct sur blue Zoom samedi et dimanche dès 15h30.

Deuil transformé en vendetta - L'Amérique de Trump se déchire
Les Franco-suisses rappelés sous les drapeaux - Fin du passe-droit
Frayeur à Boston: un avion Swiss stoppe net son décollage
Des «flamants roses» qui ont reçu «une bonne claque dans la gueule»
Le National rejette l'initiative du Centre sur le mariage
Dany Boon et Audrey Fleurot: «On s'engueulait, quoi! On y allait bille en tête»