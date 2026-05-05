Lindsey Vonn sans béquilles, Eileen Gu dans un nuage de bulles...

Comme chaque année, le monde du sport était bien représenté au Met Gala 2026. De Lindsey Vonn à Eileen Gu, en passant par les soeurs Williams, découvrez les looks des athlètes présents à New York ce lundi 4 mai.

Les sportifs nombreux au Met Gala 2026 La skieuse américaine Lindsey Vonn. Photo: KEYSTONE La skieuse freestyle sino-américaine Eileen Gu. Photo: KEYSTONE La tenniswoman américaine Serena Williams... Photo: KEYSTONE ... et sa soeur Venus. Photo: KEYSTONE Le basketteur américain Jimmy Butler. Photo: KEYSTONE Le basketteur américain Stephen Curry et sa femme Ayesha. Photo: KEYSTONE La patineuse artistique américaine Alysa Liu. Photo: KEYSTONE La tenniswoman japonaise Naomi Osaka. Photo: KEYSTONE Le quarterback américain Russell Wilson et sa femme, la chanteuse Ciara. Photo: KEYSTONE Le quarterback américain Joe Burrow. Photo: KEYSTONE La joueuse de basket américaine Paige Bueckers. Photo: KEYSTONE La joueuse de basket américaine Angel Reese. Photo: KEYSTONE Les sportifs nombreux au Met Gala 2026 La skieuse américaine Lindsey Vonn. Photo: KEYSTONE La skieuse freestyle sino-américaine Eileen Gu. Photo: KEYSTONE La tenniswoman américaine Serena Williams... Photo: KEYSTONE ... et sa soeur Venus. Photo: KEYSTONE Le basketteur américain Jimmy Butler. Photo: KEYSTONE Le basketteur américain Stephen Curry et sa femme Ayesha. Photo: KEYSTONE La patineuse artistique américaine Alysa Liu. Photo: KEYSTONE La tenniswoman japonaise Naomi Osaka. Photo: KEYSTONE Le quarterback américain Russell Wilson et sa femme, la chanteuse Ciara. Photo: KEYSTONE Le quarterback américain Joe Burrow. Photo: KEYSTONE La joueuse de basket américaine Paige Bueckers. Photo: KEYSTONE La joueuse de basket américaine Angel Reese. Photo: KEYSTONE

Rédaction blue Sport Clara Francey

Trois mois après sa terrible chute lors de la descente des JO de Milan-Cortina, qui a failli lui coûter sa jambe droite, Lindsey Vonn a fait sensation au Met Gala 2026. Si de nombreuses stars du sport étaient présentes à New York lundi, c’est bien elle qui a marqué les esprits. Pas tant pour sa tenue, mais surtout pour le fait de réapparaître debout, sans béquilles.