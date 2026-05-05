Lindsey Vonn sans béquilles, Eileen Gu dans un nuage de bulles...

Comme chaque année, le monde du sport était bien représenté au Met Gala 2026. De Lindsey Vonn à Eileen Gu, en passant par les soeurs Williams, découvrez les looks des athlètes présents à New York ce lundi 4 mai.
La skieuse américaine Lindsey Vonn.
La skieuse freestyle sino-américaine Eileen Gu.
La tenniswoman américaine Serena Williams...
Le basketteur américain Jimmy Butler.
Le basketteur américain Stephen Curry et sa femme Ayesha.
La patineuse artistique américaine Alysa Liu.
La tenniswoman japonaise Naomi Osaka.
Le quarterback américain Russell Wilson et sa femme, la chanteuse Ciara.
Le quarterback américain Joe Burrow.
La joueuse de basket américaine Paige Bueckers.
La joueuse de basket américaine Angel Reese.
Les sportifs nombreux au Met Gala 2026
La skieuse américaine Lindsey Vonn.
La skieuse freestyle sino-américaine Eileen Gu.
La tenniswoman américaine Serena Williams...
Le basketteur américain Jimmy Butler.
Le basketteur américain Stephen Curry et sa femme Ayesha.
La patineuse artistique américaine Alysa Liu.
La tenniswoman japonaise Naomi Osaka.
Le quarterback américain Russell Wilson et sa femme, la chanteuse Ciara.
Le quarterback américain Joe Burrow.
La joueuse de basket américaine Paige Bueckers.
La joueuse de basket américaine Angel Reese.
Trois mois après sa terrible chute lors de la descente des JO de Milan-Cortina, qui a failli lui coûter sa jambe droite, Lindsey Vonn a fait sensation au Met Gala 2026. Si de nombreuses stars du sport étaient présentes à New York lundi, c’est bien elle qui a marqué les esprits. Pas tant pour sa tenue, mais surtout pour le fait de réapparaître debout, sans béquilles.
Les stars présentes au Met Gala
Les plus grandes stars d'Hollywood, de la musique, du sport et de la mode, telles que Beyoncé et Rihanna, foulent le tapis rouge du Met Gala, ce bal de charité organisé à Manhattan qui est également considéré comme la plus grande soirée de la mode.
05.05.2026