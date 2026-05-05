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Les stars du sport au Met Gala Lindsey Vonn sans béquilles, Eileen Gu dans un nuage de bulles...

Clara Francey

5.5.2026

Comme chaque année, le monde du sport était bien représenté au Met Gala 2026. De Lindsey Vonn à Eileen Gu, en passant par les soeurs Williams, découvrez les looks des athlètes présents à New York ce lundi 4 mai. 

Les sportifs nombreux au Met Gala 2026
Les sportifs nombreux au Met Gala 2026. La skieuse américaine Lindsey Vonn.

La skieuse américaine Lindsey Vonn.

Photo: KEYSTONE

Les sportifs nombreux au Met Gala 2026. La skieuse freestyle sino-américaine Eileen Gu.

La skieuse freestyle sino-américaine Eileen Gu.

Photo: KEYSTONE

Les sportifs nombreux au Met Gala 2026. La tenniswoman américaine Serena Williams...

La tenniswoman américaine Serena Williams...

Photo: KEYSTONE

Les sportifs nombreux au Met Gala 2026. ... et sa soeur Venus.

... et sa soeur Venus.

Photo: KEYSTONE

Les sportifs nombreux au Met Gala 2026. Le basketteur américain Jimmy Butler.

Le basketteur américain Jimmy Butler.

Photo: KEYSTONE

Les sportifs nombreux au Met Gala 2026. Le basketteur américain Stephen Curry et sa femme Ayesha.

Le basketteur américain Stephen Curry et sa femme Ayesha.

Photo: KEYSTONE

Les sportifs nombreux au Met Gala 2026. La patineuse artistique américaine Alysa Liu.

La patineuse artistique américaine Alysa Liu.

Photo: KEYSTONE

Les sportifs nombreux au Met Gala 2026. La tenniswoman japonaise Naomi Osaka.

La tenniswoman japonaise Naomi Osaka.

Photo: KEYSTONE

Les sportifs nombreux au Met Gala 2026. Le quarterback américain Russell Wilson et sa femme, la chanteuse Ciara.

Le quarterback américain Russell Wilson et sa femme, la chanteuse Ciara.

Photo: KEYSTONE

Les sportifs nombreux au Met Gala 2026. Le quarterback américain Joe Burrow.

Le quarterback américain Joe Burrow.

Photo: KEYSTONE

Les sportifs nombreux au Met Gala 2026. La joueuse de basket américaine Paige Bueckers.

La joueuse de basket américaine Paige Bueckers.

Photo: KEYSTONE

Les sportifs nombreux au Met Gala 2026. La joueuse de basket américaine Angel Reese.

La joueuse de basket américaine Angel Reese.

Photo: KEYSTONE

Les sportifs nombreux au Met Gala 2026
Les sportifs nombreux au Met Gala 2026. La skieuse américaine Lindsey Vonn.

La skieuse américaine Lindsey Vonn.

Photo: KEYSTONE

Les sportifs nombreux au Met Gala 2026. La skieuse freestyle sino-américaine Eileen Gu.

La skieuse freestyle sino-américaine Eileen Gu.

Photo: KEYSTONE

Les sportifs nombreux au Met Gala 2026. La tenniswoman américaine Serena Williams...

La tenniswoman américaine Serena Williams...

Photo: KEYSTONE

Les sportifs nombreux au Met Gala 2026. ... et sa soeur Venus.

... et sa soeur Venus.

Photo: KEYSTONE

Les sportifs nombreux au Met Gala 2026. Le basketteur américain Jimmy Butler.

Le basketteur américain Jimmy Butler.

Photo: KEYSTONE

Les sportifs nombreux au Met Gala 2026. Le basketteur américain Stephen Curry et sa femme Ayesha.

Le basketteur américain Stephen Curry et sa femme Ayesha.

Photo: KEYSTONE

Les sportifs nombreux au Met Gala 2026. La patineuse artistique américaine Alysa Liu.

La patineuse artistique américaine Alysa Liu.

Photo: KEYSTONE

Les sportifs nombreux au Met Gala 2026. La tenniswoman japonaise Naomi Osaka.

La tenniswoman japonaise Naomi Osaka.

Photo: KEYSTONE

Les sportifs nombreux au Met Gala 2026. Le quarterback américain Russell Wilson et sa femme, la chanteuse Ciara.

Le quarterback américain Russell Wilson et sa femme, la chanteuse Ciara.

Photo: KEYSTONE

Les sportifs nombreux au Met Gala 2026. Le quarterback américain Joe Burrow.

Le quarterback américain Joe Burrow.

Photo: KEYSTONE

Les sportifs nombreux au Met Gala 2026. La joueuse de basket américaine Paige Bueckers.

La joueuse de basket américaine Paige Bueckers.

Photo: KEYSTONE

Les sportifs nombreux au Met Gala 2026. La joueuse de basket américaine Angel Reese.

La joueuse de basket américaine Angel Reese.

Photo: KEYSTONE

Rédaction blue Sport

05.05.2026, 15:11

Trois mois après sa terrible chute lors de la descente des JO de Milan-Cortina, qui a failli lui coûter sa jambe droite, Lindsey Vonn a fait sensation au Met Gala 2026. Si de nombreuses stars du sport étaient présentes à New York lundi, c’est bien elle qui a marqué les esprits. Pas tant pour sa tenue, mais surtout pour le fait de réapparaître debout, sans béquilles.

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Les plus grandes stars d'Hollywood, de la musique, du sport et de la mode, telles que Beyoncé et Rihanna, foulent le tapis rouge du Met Gala, ce bal de charité organisé à Manhattan qui est également considéré comme la plus grande soirée de la mode.

05.05.2026

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