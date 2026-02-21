L'Irlande, moribonde lors des deux premières journées, s'est reprise avec brio dans le Tournoi des six nations en allant s'imposer 42-21 samedi à Twickenham. C'est le plus large succès de son histoire obtenu en Angleterre.

L’Irlande a enregistré le plus large succès de son histoire contre l’Angleterre. IMAGO/Inpho Photography

Keystone-SDA ATS

Le XV du Trèfle a inscrit cinq essais dans le temple londonien du rugby et effacé la mauvaise impression laissée après la défaite en France (36-14) en ouverture du tournoi puis la victoire poussive contre l'Italie (20-13). Le précédent record en Angleterre datait de 2022, une victoire 32-15 avec 17 points d'écart.

A l'inverse, l'Angleterre a subi une deuxième défaite d'affilée après celle concédée en Ecosse (31-20) la semaine dernière, ce qui met fin à son espoir de titre dans le Tournoi.