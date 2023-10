Et maintenant place aux All Blacks ! L'Irlande a pleinement justifié son statut de favorite et s'est offert un quart de finale explosif contre la Nouvelle-Zélande, après sa victoire à sens unique contre l'Ecosse (36-14) au Stade de France lors de la dernière journée de la poule B du Mondial-2023.

L'Irlande a pleinement justifié son statut de favorite au Mondial. KEYSTONE

Les N.1 mondiaux au classement de World Rugby n'ont pas tremblé une minute contre l'Ecosse, empochant le bonus offensif avant même la mi-temps. Une large victoire verte qui leur permet de finir à la première place de la «poule de la mort» et qui fait des champions du monde sud-africains les prochains adversaires du XV de France en quart de finale.

L'impression de puissance, de maîtrise et d'intelligence laissée par l'Irlande peut donner des sueurs froides aux All Blacks, dans un choc des quarts en forme de finale avant l'heure.

Rien ne semble en mesure de freiner les hommes d'Andy Farrell: après leur succès difficile contre la rude Afrique du Sud le 23 septembre (13-8), ils ont cette fois récité un rugby parfait, inscrivant six essais avant de voir une faiblarde réplique de leurs voisins celtes.

L'Ecosse avait pourtant besoin de briller et de s'imposer pour espérer se qualifier pour la suite de la compétition. Elle a été éteinte dès la deuxième minute et n'a jamais pu rallumer la lumière, sortant du Mondial-2023 complètement rincée.

ats