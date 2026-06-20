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VTT - Descente Lisa Baumann se hisse sur le podium à Lenzerheide

ATS

20.6.2026 - 15:03

Lisa Baumann a décroché la 2e place lors de la manche de Coupe du monde de Downhill à Lenzerheide. Elle signe du coup le deuxième podium de sa carrière.

Lisa Baumann a décroché la 2e place lors de la manche de Coupe du monde de Downhill à Lenzerheide.
Lisa Baumann a décroché la 2e place lors de la manche de Coupe du monde de Downhill à Lenzerheide.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.06.2026, 15:03

L'actuelle championne d'Europe a d'abord signé le meilleur temps et a longtemps pensé remporter sa première victoire en Coupe du monde lors de cette course à domicile. De nombreuses concurrentes, parmi lesquelles la quadruple championen du monde autrichienne Valentina Höll (10e), se sont cassé les dents sur son chrono.

Ce n’est que l’Américaine Anna Newkirk, partie en dernière position, qui a finalement devancé Baumann. Newkirk, qui vit en Suisse depuis son enfance, a rattrapé six dixièmes et fait basculer la course en sa faveur dans la dernière ligne droite.

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