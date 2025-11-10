  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Natation La Suisse perd une championne : Lisa Mamié dit stop à 27 ans !

ATS

10.11.2025 - 12:26

Lisa Mamié, l'une des meilleures nageuses suisses de ces dernières années, en a assez du sport de haut niveau. Elle met un terme à sa carrière, a annoncé lundi Swiss Aquatics.

Lisa Mamié a décroché au total quatre médailles lors de différents Championnats d'Europe.
Lisa Mamié a décroché au total quatre médailles lors de différents Championnats d'Europe.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.11.2025, 12:26

10.11.2025, 12:32

La Zurichoise de 27 ans explique sa décision par une blessure à l'épaule qui l'empêche actuellement de s'entraîner au niveau requis. «La natation me tient et me tiendra toujours à coeur, mais au vu des circonstances, je pense que cette décision est la bonne», a-t-elle déclaré dans un communiqué de Swiss Aquatics.

Lisa Mamié a fêté son plus grand succès à Rome en 2022 avec le titre de championne d'Europe du 200 m brasse. L'année précédente, elle avait remporté la médaille d'argent sur la même distance aux Européens de Budapest. En 2024 à Belgrade, elle a ajouté deux autres médailles continentales à sa collection (argent sur 100 m brasse, bronze sur 200 m brasse).

La Zurichoise a également représenté la Suisse à deux reprises aux Jeux olympiques de Tokyo et de Paris, atteignant à chaque fois les demi-finales. Au niveau national, Lisa Mamié détient le record de toutes les distances à la brasse, tant en petit qu'en grand bassin.

Les plus lus

La justice française ordonne la remise en liberté de Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy est sorti de prison
Charles Leclerc et Lewis Hamilton recadrés par le boss de Ferrari
La police débarque au 70e anniversaire de Kris Jenner chez Jeff Bezos
La restauratrice risque une condamnation avec sursis