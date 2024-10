L'équipe italienne de water-polo a été bannie de toute compétition internationale pendant six mois pour avoir tourné le dos aux arbitres avant un match lors des jeux Olympiques de Paris, a-t-on appris vendredi auprès des fédérations concernées.

Face à l’Espagne, lors d’un match de classement aux JO de Paris, l’équipe italienne de water-polo avait exprimé sa colère de manière inédite. IMAGO

AFP Clara Francey

Lors de la rencontre des quarts de finale contre la Hongrie, remportée par cette dernière le 7 août, l'arbitre avait exclu un joueur italien pour comportement violent, annulant également le but que ce dernier venait de marquer.

Au moment de regagner le village olympique en bus, des membres de l'équipe italienne avaient aperçu les arbitres et des représentants de World Aquatics (la Fédération internationale, ndlr) et avaient commencé à les agresser «verbalement et physiquement», selon World Aquatics.

Deux jours plus tard, lors d'un match pour la 5e place contre l'Espagne, ils avaient tourné le dos aux arbitres avant le début de la rencontre.

Vidéo à l'appui, les représentants italiens avaient déposé trois recours devant la Fédération internationale de natation et le Tribunal arbitral du sport (TAS).

S'il a été finalement reconnu que le joueur italien n'avait pas eu un comportement violent et sa sanction levée, le règlement interdit de modifier la résultat d'une rencontre, et la qualification de la Hongrie en demi-finale a été confirmée.

La Fédération italienne a pour sa part de nouveau critiqué «la grave erreur technique des arbitres et de la VAR qui a compromis le parcours de l'équipe nationale de water-polo».

La Fédération italienne «ne présentera pas de recours» à la décision de World Aquatics, a-t-elle néanmoins fait savoir, soulignant la nécessité pour les arbitres de disposer d'«instruments techniques de haut niveau professionnel» pour éviter la répétition d'«erreurs aussi flagrantes».

Cette disqualification ne remet pas en question la participation italienne aux prochains Mondiaux, qui se dérouleront à l'été 2025 à Singapour.