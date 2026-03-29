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ATS
29.3.2026 - 16:25
Dominic Lobalu a confirmé sa bonne forme lors du semi-marathon de Berlin. Le Saint-Gallois a couru en 59'23 et fini 4e de la course.
Keystone-SDA
29.03.2026, 16:25
Il ne lui a manqué que 10 secondes pour égaler le record de Suisse détenu par Julien Wanders.
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