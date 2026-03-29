Dominic Lobalu a confirmé sa bonne forme lors du semi-marathon de Berlin. Le Saint-Gallois a couru en 59'23 et fini 4e de la course.

Dominic Lobalu est en pleine forme (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Il ne lui a manqué que 10 secondes pour égaler le record de Suisse détenu par Julien Wanders.