L'Olympiakos a remporté sa 4e Euroligue, après 13 ans d'attente et plusieurs désillusions, dimanche à Athènes devant son public. Les Grecs ont pris leur revanche contre le Real Madrid (92-85), bourreau il y a trois ans en finale.

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After 13 years @Olympiacos_BC lift the trophy once again! #F4GLORY pic.twitter.com/C34wO14eI6 — EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2026

Keystone-SDA ATS

Pour ajouter à la joie incommensurable de ses quelque 18'000 supporters venus teinter de rouge l'OAKA, le club du Pirée triomphe dans l'antre de son rival honni, le Panathinaïkos.

Il devient également la première équipe sacrée après avoir terminé en tête de la saison régulière depuis l'instauration de la poule unique, en 2016.

La scène du quatrième couronnement (après 1997, 2012 et 2013) efface peut-être en partie les déceptions depuis plusieurs années, dont les trois finales perdues, la dernière il y a trois ans à Kaunas sur un tir du Madrilène Sergio Llull à trois secondes de la fin (78-79).

Le Real, détenteur du record de titres dans la compétition (11), est passé proche d'un nouveau gros coup, lorsqu'il a eu la balle d'égalisation, à 13 secondes de la fin (85-88), alors qu'il était mené de huit longueurs une dizaine de secondes plus tôt (80-88).

Mais le tir extérieur d'Andres Feliz a rebondi sur l'arceau, Alec Peters a capté le rebond avant d'assurer sur la ligne des lancer-francs le succès grec.

L'Olympiakos peut remercier l'ailier américain (16 pts, 7 rebonds, 26 d'évaluation) et l'arrière français Evan Fournier, meilleur marqueur de son équipe (20 pts et 4 passes décisives) et élu MVP du Final Four.