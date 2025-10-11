La Néerlandaise Lorena Wiebes est devenue championne du monde de gravel à Maastricht. Elle a devancé au sprint sa compatriote Marianne Vos, qui était la tenante du titre. L'Italienne Silvia Persico a complété le podium.

Lorena Wiebes sacrée championne du monde de gravel à Maastricht. IMAGO/SW Pix

Ces trois coureuses sont revenues dans les derniers hectomètres sur une autre Néerlandaise, Shirin van Anrooij. Lorena Wiebes (26 ans) est l'une des meilleures sprinteuses du peloton avec son équipe SD Worx et a notamment remporté cinq étapes du Tour de France.

Nouvelle discipline du vélo née il y a une quinzaine d'années aux États-Unis, le gravel, qui consiste à rouler sur un mélange de routes asphaltées et des chemins, connaît une popularité croissante. La course hommes aura lieu dimanche.