Cyclisme Lorena Wiebes, reine du gravel après un duel avec Marianne Vos

ATS

11.10.2025 - 15:53

La Néerlandaise Lorena Wiebes est devenue championne du monde de gravel à Maastricht. Elle a devancé au sprint sa compatriote Marianne Vos, qui était la tenante du titre. L'Italienne Silvia Persico a complété le podium.

Lorena Wiebes sacrée championne du monde de gravel à Maastricht.
Lorena Wiebes sacrée championne du monde de gravel à Maastricht.
IMAGO/SW Pix

Keystone-SDA

11.10.2025, 15:53

Ces trois coureuses sont revenues dans les derniers hectomètres sur une autre Néerlandaise, Shirin van Anrooij. Lorena Wiebes (26 ans) est l'une des meilleures sprinteuses du peloton avec son équipe SD Worx et a notamment remporté cinq étapes du Tour de France.

Nouvelle discipline du vélo née il y a une quinzaine d'années aux États-Unis, le gravel, qui consiste à rouler sur un mélange de routes asphaltées et des chemins, connaît une popularité croissante. La course hommes aura lieu dimanche.

