La Néerlandaise Lorena Wiebes a remporté la classique Milan-Sanremo, de retour au calendrier des compétitions féminines après vingt ans d'absence. La Zurichoise Noemi Rüegg a décroché une belle 3e place.

Lorena Wiebes laisse éclater sa joie. AP

Keystone-SDA ATS

Lorena Wiebes, bien emmenée par sa coéquipière chez SD-Worx et double championne du monde Lotte Kopecky, a devancé sa compatriote Marianne Vos et Noemi Rüegg lors d'un sprint en petit comité. Rüegg (23 ans) confirme ainsi sa grande forme, elle qui avait remporté le Tour Down Under en Australie en janvier.

Pauline Ferrand-Prévot et Demi Vollering ont terminé respectivement aux quatrième et cinquième places au sein d'un petit groupe de favorites qui a rattrapé dans les derniers mètres Elisa Longo Borghini. L'Italienne avait attaqué au pied de la descente du Poggio, à deux kilomètres de l'arrivée.