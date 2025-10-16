Lotto, la plus ancienne équipe du peloton, a déposé un dossier auprès de l'Union cycliste internationale (UCI) en vue d'une fusion avec Intermarché, autre formation belge. Ce rapprochement est prévu dans l'optique de la saison prochaine.

Lotto et Intermarché envisagent une fusion pour 2026 (image d’illustration). EPA

Keystone-SDA ATS

«Captains of cycling, détenteur de la licence du Lotto cycling team, confirme avoir officiellement déposé son dossier auprès de l'UCI pour le projet commun Lotto-Intermarché, avec pour objectif de réintégrer l'UCI World Tour en 2026», est-il indiqué dans un communiqué. Ce projet anticipe «le retour de l'équipe au sein du World Tour», l'élite du cyclisme, «après trois ans d'absence», est-il encore indiqué.

Cette fusion entre les deux équipes belges était fortement pressentie: si, d'un point de vue sportif, Lotto a connu des dernières saisons positives, avec notamment l'éclosion d'Arnaud De Lie, il a subi le retrait de plusieurs co-sponsors sur le plan financier. Alors que le directeur général de Lotto, le Français Stéphane Heulot, a annoncé fin septembre son départ, cette fusion aura aussi forcément un impact sur l'avenir des coureurs, une équipe ne pouvant compter que 30 éléments.

Arkéa-B&B Hotels n'a elle pas déposé de dossier auprès de l'UCI à la date limite fixée mercredi. La formation française devra vraisemblablement mettre la clé sous la porte en fin d'année, faute de repreneur.