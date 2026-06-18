Urska Zigart souffre d'une fracture de la mâchoire. Ceci après une très lourde chute dans le final de la 2e étape du Tour de Suisse dames juste avant le départ de la course de son compagnon, Tadej Pogacar, jeudi à Locarno, a annoncé son équipe.

Tour de Suisse 2026 kadınlar yarışında bugünkü 2. etapta son km'nin hemen altında Urska Zigart, hız tümseğinden geçerken dengesini kaybedip yerde kaldı ve hastaneye kaldırıldı.



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Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Déséquilibrée sur un petit dos d'âne dans le dernier kilomètre de l'étape, la coureuse de la formation AG Insurance Soudal a tapé violemment le sol en tombant à haute vitesse à la flamme rouge. Elle a roulé plusieurs fois sur elle-même et a été percutée aux jambes par une autre coureuse

La Slovène de 29 ans, 8e du Giro féminin début juin, a été transportée à l'hôpital.

«Après avoir subi plusieurs examens médicaux, Urska a été diagnostiquée avec une fracture de la mâchoire. Heureusement, aucune autre blessure n'a été détectée lors des examens. Le personnel médical de l'équipe évalue actuellement les prochaines étapes nécessaires afin de garantir à Urska le meilleur traitement possible et un processus de rétablissement optimal. A ce stade, notre priorité principale est sa santé et son bien-être», a indiqué son équipe dans un communiqué.

Peu après la chute de sa compagne, Tadej Pogacar a pris le départ de la 2e étape du Tour de Suisse qui a lieu pour la première fois les mêmes jours et avec les mêmes villes de départ et d'arrivée que la course féminine.

Selon des médias slovènes, Urska Zigart était consciente après sa chute et a ensuite pu échanger avec son petit ami.