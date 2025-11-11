Le Sud-africain Lood de Jager, exclu samedi contre la France après une charge sur Thomas Ramos, a été suspendu quatre matches, a annoncé mardi la fédération internationale World Rugby. Le deuxième ligne ratera la fin de la tournée des Boks en Europe.

Lood de Jager (à gauche) a été exclu samedi contre la France après une charge sur Thomas Ramos. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

La commission indépendante de World Rugby, composée de trois membres, a entendu le joueur mardi et «a confirmé la validité du carton rouge» reçu samedi lors de la victoire de l'Afrique du Sud contre la France (32-17), explique World Rugby dans un communiqué.

Compte-tenu de la gravité de la faute, une charge avec l'épaule sur la tête de Thomas Ramos alors que l'arrière du XV de France avait un genou au sol, Lood de Jager a reçu un carton rouge direct et son équipe n'a pas pu le remplacer au bout de vingt minutes.

Le joueur peut toutefois effectuer un stage auprès de World Rugby pour réduire sa sanction d'un match. Même dans cette éventualité, il ratera les trois derniers test-matches de son équipe en Europe, contre l'Italie, l'Irlande et le pays de Galles, avant de retourner dans son club, au Japon.