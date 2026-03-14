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Cyclisme Luana Bergamin, première femme à la tête de Swiss Cycling

ATS

14.3.2026 - 17:29

Swiss Cycling est désormais présidé par une femme pour la première fois de son histoire. La Grisonne Luana Bergamin a été élue à la tête de la fédération.

Luana Bergamin a été élue à la tête de la fédération suisse de cyclisme.
Luana Bergamin a été élue à la tête de la fédération suisse de cyclisme.
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.03.2026, 17:29

La 159e Assemblée des délégués de Swiss Cycling aurait pu être une réunion sereine. En effet, la fédération cycliste pouvait se réjouir d’une année 2025 couronnée de succès tant sur le plan sportif que financier. On aurait pu mettre en avant les Championnats du monde de VTT organisés en Valais, qui se sont déroulés sans encombre tant sur le plan organisationnel que sportif et ont attiré plus de 100'000 spectateurs.

Ou encore les quatre médailles remportées aux Championnats du monde sur route au Rwanda, avec comme point d’orgue le titre mondial de Marlen Reusser en contre-la-montre. Le bénéfice de 200'000 francs enregistré par la fédération en 2025 a également été salué.

Mais le sujet qui a éclipsé tous les autres lors de cette assemblée des délégués à Berne était le point 8 de l’ordre du jour: les élections. Les coprésidents sortants, Franz Gallati et Patrick Hunger, ne se représentant pas, il s’agissait de renouveler la direction de la fédération. Une lutte s’est engagée entre deux camps, avec leurs candidates respectives – Luana Bergamin et Marisa Reich – à la présidence. L'un estimait que la direction prise par Swiss Cycling ces dernières années était la bonne (Bergamin), tandis que l'autre souhaitait explorer de nouvelles voies (Reich).

Bergamin a été désignée par une courte majorité, 210 voix contre 180 en faveur de Reich. La Grisonne de 40 ans dispose d'un bon réseau tant en politique qu'au sein du monde sportif.

Andrew Thomas a été élu vice-président. Beat Nydegger, Nicole Brändli, Luise Rohland, Alex Rufibach et Vincent Volet ont également été élus nouveaux membres du comité. Ariane Previtali et Marisa Reich restent au sein du comité de Swiss Cycling, composé de neuf membres.

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