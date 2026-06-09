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«J'ai grandi en Suisse, mais...» Lucie de Gennes, la Genevoise qui vogue vers les JO avec la France

ATS

9.6.2026 - 10:06

Grand espoir genevois de la voile, Lucie de Gennes vise une médaille aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 sous les couleurs de la France. La navigatrice explique son choix et le rythme de vie effréné qui en découle.

Lucie de Gennes fait également partie de la Swiss Offshore Team, aux côtés d’Alan Roura.
Lucie de Gennes fait également partie de la Swiss Offshore Team, aux côtés d’Alan Roura.
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.06.2026, 10:06

Du haut de ses 24 ans, Lucie de Gennes possède déjà un solide palmarès sur le dériveur 470, l'une des embarcations des régates olympiques. En binôme avec Matisse Paccaud, elle a été sacrée à trois reprises championne du monde junior en catégorie mixte, et veut désormais briller sur la scène olympique. Les sociétaires du Yacht Club de Cannes disputeront en juillet la Long Beach Olympic Regatta, qui se tiendra sur le même plan d'eau que les compétitions de 2028.

«J'ai grandi en Suisse, mais mon partenaire est Français, explique la Franco-Suisse à propos de son choix de concourir sous bannière tricolore. De plus, il y a bien plus de moyens alloués au mouvement olympique en France par rapport à la Suisse.»

Un été entre la Californie et le Japon

Habitant à l'année à Marseille, la Genevoise est constamment en mouvement, entre préparation et déplacement sur les lieux des cinq étapes de Coupe du monde qui rythment sa saison. «Nous sommes en déplacement 200 jours par an. J'ai passé mon hiver aux Iles Canaries, et les Championnats du monde auront lieu en août à Enoshima au Japon», énumère-t-elle.

L'athlète a également eu l'occasion de participer à l'Ocean Race Europe au sein de l'équipage d'Alan Roura en 2025. Une expérience qui s'est révélée fondatrice, elle qui n'a navigué que six fois sur ce bateau avant de prendre le départ.

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La découverte de la haute mer

«Je ne connaissais rien à la course au large, mais je suis reconnaissante d'avoir eu l'occasion de naviguer sur un voilier de classe Imoca, et de découvrir des aspects que je ne maîtrise pas, comme le routage, ou la répartition des tâches en quarts-temps», décrit celle qui a été sélectionnée pour intégrer la Swiss Offshore Team, une initiative portée notamment par Roura. «La richesse de ce projet, c'est la transmission entre ces différents profils. J'apporte un point de vue différent sur les questions stratégiques», avance de Gennes.

L'appel de la haute mer ne s'improvise pas, même en présence de profils rompus à l'exercice comme le triple participant au Vendée Globe. «Avant de prendre le départ, nous avons dû faire un stage de survie obligatoire, où nous avons appris à se faire héliporter, ou encore à monter sur un canot de sauvetage, révèle celle qui occupe la place de trapéziste sur son dériveur. Des choses qui ont l'air simple de prime abord, mais qui sont en réalité impressionnantes».

Si elle pourrait participer à l'Ocean Race Atlantic en septembre, la Genevoise ne sera en tout cas pas au départ du tour du monde en équipage en 2027. «Pour l'instant, le format olympique est ma priorité. Mais une fois 2028 derrière moi, je me poserai la question», sourit-elle en réponse à la question d'une éventuelle participation au Vendée Globe.

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