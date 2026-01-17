Tenant du titre, Lukas Britschgi a manqué une troisième médaille européenne à Sheffield. Il a terminé 4e, à 1,37 point du podium, alors que l'or est revenu au Géorgien Nika Egadze.

Lukas Britschgi était déçu à la fin de sa prestation (archive). sda

Keystone-SDA ATS

Il y a un an, Britschgi avait grimpé de la 8e à la 1re place lors du libre. 6e à l'issue du programme court, il pouvait légitimement encore y croire. Le Schaffhousois de 27 ans a certes gagné deux rangs, mais surtout en raison des mauvaises prestations de ses adversaires. Britschgi a lui aussi manqué son libre, ce qui l'a frustré après l'or de 2025 et le bronze en 2023.

Britschgi a mal commencé en ne réalisant qu’un triple au lieu d’un quadruple toe-loop. Sur sa deuxième tentative de quadruple, il est tombé. Sur son deuxième triple axel, il a touché la glace avec la main.

Visiblement déçu

La déception se lisait sur son visage après sa prestation. Avec un total de 154,78 points, il a fini à près de 30 points de son meilleur total réalisé l'an dernier.

Champion d'Europe, le Géorgien Nika Egadze, a sorti quatre quads. L’Italien Matteo Rizzo a pris la 2e place devant le Tchèque Georgii Reshtenko.

Le deuxième Suisse en lice, le jeune Zurichois de 18 ans Ean Weiler, a reculé de six places, passant de la 15e à la 21e pour sa première compétition continentale. Il est entraîné à Champéry par Stéphane Lambiel.