Patinage artistique Lukas Britschgi monte sur le podium au NHK Trophy

ATS

8.11.2025 - 13:25

Lukas Britschgi a pris la 3e place du NHK Trophy samedi à Osaka. Le Schaffhousois a été devancé par les Japonais Yuma Kagiyama et Shun Sato. Il ne pointait qu'au 5e rang après le programme court.

Lukas Britschgi (à droite) a terminé troisième du NHK Trophy à Osaka.
Lukas Britschgi (à droite) a terminé troisième du NHK Trophy à Osaka.
AP

Keystone-SDA

08.11.2025, 13:25

08.11.2025, 13:59

Quatrième à Angers à la mi-octobre lors de la première étape du Grand Prix 2025, Lukas Britschgi (27 ans) a donc fait mieux au Japon. Mais il n'a obtenu que 246,94 points au total, contre 249,04 en France. Le champion d'Europe en titre, qui a ainsi terminé à plus de 40 points du vainqueur, avait déjà terminé 3e à Osaka en 2023.

