Des t-shirts à l'effigie de l'étoile filante de l'athlétisme mondial, des chants, des fleurs... Le Kenya a rendu vendredi un ultime hommage à Kelvin Kiptum, recordman du monde du marathon décédé dans un accident de voiture, à l'occasion de funérailles nationales.

Le Kenya a rendu vendredi un ultime hommage à Kelvin Kiptum. ats

Le président William Ruto et le président de la Fédération internationale d'athlétisme Sebastian Coe ont fait le déplacement pour ces obsèques à Chepkorio, dans la vallée du Rift où Kelvin Kiptum est né, a grandi et est mort. Devant le cercueil ouvert, près duquel le chef de l'Etat s'est recueilli, un bouquet de fleurs avait été déposé.

Plusieurs centaines de personnes ont assisté à la cérémonie, parmi lesquelles la championne kényane Faith Kipyegon, détentrice des records du monde du 1500 m, et qui avait brièvement détenu l'été dernier le record du 5000 m.

Favori des Jeux olympiques de Paris, Kelvin Kiptum, marié et père de deux enfants, s'est tué à 24 ans dans la nuit du dimanche 11 février après une sortie de route dans la localité de Kaptagat, dans la vallée du Rift, non loin de son lieu de résidence et d'entraînement. Son entraîneur, le Rwandais Gervais Hakizimana, 36 ans, également à bord, a aussi été tué sur le coup.

ATS