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Vuelta L'ultime étape pour Petra Stiasny, le général pour Paula Blasi

ATS

9.5.2026 - 15:23

La Vuelta femenina 2026, remportée par l'Espagnole Paula Blasi, aura souri aux Suissesses.

Petra Stiasny a triomphé au sommet de l'Angliru samedi.
Petra Stiasny a triomphé au sommet de l'Angliru samedi.
ats

Keystone-SDA

09.05.2026, 15:23

09.05.2026, 16:25

Après Noemi Rüegg, victorieuse de la 1re étape, c'est Petra Stiasny qui s'est illustrée en remportant la 7e et dernière étape samedi au sommet de l'Angliru.

Comme Rüegg, qui a été contrainte à l'abandon après s'être fracturé l'épaule droite en chutant lors de la 2e étape, Petra Stiasny (Human Powered Health) a fêté le plus beau succès de sa carrière sur cette Vuelta. La Zurichoise de 24 ans a triomphé en solitaire lors l'étape-reine au sommet du terrible Angliru.

Petra Stiasny s'est imposée avec 23'' d'avance sur Paula Blasi (2e) et 43'' sur la Française Juliette Berthet (3e). La Zurichoise, grimpeuse de poche (1m60, 43 kg), a rattrapé et dépassé l'Espagnole dans les deux derniers kilomètres de l'étape, sur les pourcentages les plus élevés.

Leader du général vendredi soir, Anna van der Breggen a dû se contenter du 5e rang, à 59'', après avoir été lâchée dans l'Angliru. La Néerlandaise prend la 2e place finale à 24'' de Paula Blasi (UAE ADQ), qui décroche ainsi sa première victoire dans un grand Tour. Petra Stiasny termine elle 30e de cette Vuelta femenina, à 12'28.

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