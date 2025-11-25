  1. Clients Privés
Hippisme L’un des chevaux les plus marquants de son époque a été euthanasié !

ATS

25.11.2025 - 14:26

Le hongre Ideo du Thot, qui avait remporté en 2007 la finale de la Coupe du monde à Las Vegas avec Beat Mändli, a été euthanasié à l'âge de 29 ans, comme l'a rapporté le journal spécialisé «Pferdewoche».

Ideo du Thot avait remporté en 2007 la finale de la Coupe du monde à Las Vegas avec Beat Mändli.
Ideo du Thot avait remporté en 2007 la finale de la Coupe du monde à Las Vegas avec Beat Mändli.
ats

Keystone-SDA

25.11.2025, 14:26

Le cheval, spécialiste du saut d'obstacles, faisait partie des quadrupèdes les plus marquants de son époque. Après une carrière sportive exceptionnelle, Ideo du Thot a encore passé 14 ans à la retraite dans son haras natal «Elevage du Thot» en Normandie – en bonne santé et dans un environnement familier.

Au haras, il a partagé ses dernières années avec d'autres chevaux célèbres, parmi lesquels le cheval champion olympique en 2012 Nino des Buissonnets de Steve Guerdat et le hongre gris Clooney 51, qui a porté Martin Fuchs jusqu'au titre de champion d'Europe en 2019.

