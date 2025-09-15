Lunaire ! Le marathon se termine à la... photo-finish

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondiaux d’athlétisme Lunaire ! Le marathon se termine à la... photo-finish

Nicolas Larchevêque

15.9.2025

Le Tanzanien Alphonce Felix Simbu a remporté lundi matin le marathon des Mondiaux de Tokyo en 2h09'48 à la photo-finish. Il a dépassé au bout du sprint l'Allemand Amanal Petros.

Agence France-Presse

15.09.2025, 08:06

15.09.2025, 08:42

Longtemps en peloton, un groupe de cinq marathoniens s'est détaché à une poignée de kilomètres de l'arrivée, juste avant l'entrée du stade national de Tokyo.  Après la descente conduisant les athlètes sur les 400 derniers mètres de piste, Amanal Petros était en tête et filait vers la victoire.

Mais le Tanzanien de 33 ans, 7e du marathon olympique à Tokyo en 2021, avait plus de ressources.  Avec une accélération dans les 60 derniers mètres, il a fini par déposer Petros (2h09'48) sur la ligne au terme des 42,195 km et décrocher la première médaille d'or mondiale de la Tanzanie.

«Je ne savais pas si j'avais gagné»

«Je ne savais pas si j'avais gagné. Quand j'ai vu les écrans vidéo et moi en haut des résultats, je me suis senti soulagé», a réagi Alphonce Felix Simbu, 2e du marathon de Boston en avril, l'un des six rendez-vous majeurs de l'année.

Beau joueur, l'Allemand Petros est certes triste d'avoir «loupé l'or dans les trois derniers mètres» mais a félicité chaleureusement le champion du monde pour avoir remporté le sprint final, «comme un 100 m». L'Italien Ilias Aouani complète le podium en 2h09'53.

Dimanche déjà, la Kényane Peres Jepchirchir, championne olympique en 2021, était sortie victorieuse d'un final impressionnant dans le marathon féminin face à l'Ethiopienne Tigst Assefa, devancée de petites deux secondes.

Mondiaux de Tokyo. Grande désillusion pour Assefa, encore battue par Jepchirchir

Mondiaux de TokyoGrande désillusion pour Assefa, encore battue par Jepchirchir

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Les Championnats du monde d’athlétisme 2025 se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo. Cette 20ᵉ édition rassemblera plus de 2’000 athlètes venus de près de 200 pays.

10.09.2025

Les plus lus

UBS prête à quitter la Suisse?
Trump: «Je ne veux pas faire peur aux investisseurs étrangers»
Le plus grand lac du Royaume-Uni suffoque
Lunaire ! Le marathon se termine à la... photo-finish
Le «colocataire» transgenre du meurtrier de Kirk enflamme les débats