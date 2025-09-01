  1. Clients Privés
Fête fédérale de lutte Audience record pour assister le couronnement d’Armon Orlik

ATS

1.9.2025 - 19:03

Dimanche après-midi, jusqu'à 955'000 téléspectateurs ont suivi la finale de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres à Mollis (GL) sur la chaîne de télévision alémanique SRF. Cela correspond à une part de marché de 84,5%.

Armon Orlik nouveau Roi de la lutte

Armon Orlik nouveau Roi de la lutte

Armon Orlik est le nouveau Roi de la lutte suisse. Pourtant privé de passe finale, le Grison (1m90, 115 kg) a remporté la Fête fédérale de Mollis en profitant du nul entre Werner Schlegel et Samuel Giger lors de l'ultime combat du week-end.

01.09.2025

Keystone-SDA

01.09.2025, 19:03

En moyenne, 440'000 personnes ont regardé l'intégralité de la retransmission en direct, qui a duré plus de 15 heures, a annoncé lundi le service de presse de la chaîne publique SRF. Le livestream sur les plateformes en ligne de SRF a été ouvert 2,3 millions de fois.

Fête fédérale de lutte. Météo clémente, chaos évité sur les routes : un bilan plus que positif

Fête fédérale de lutteMétéo clémente, chaos évité sur les routes : un bilan plus que positif

Avec une audience approchant le million de téléspectateurs, SRF a réalisé une record pour une finale de la Fête fédérale de lutte depuis celle de Berthoud (BE) en 2013.

L'offre sportive sur les plateformes SRF a enregistré 4,3 millions de visites au cours du week-end. Les résumés des résultats et certains articles, comme celui sur le nouveau roi de la lutte Armon Orlik, ont été particulièrement prisés.

Lutte suisse. Armon Orlik couronné sous le soleil de Mollis !

Lutte suisseArmon Orlik couronné sous le soleil de Mollis !

