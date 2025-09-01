Dimanche après-midi, jusqu'à 955'000 téléspectateurs ont suivi la finale de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres à Mollis (GL) sur la chaîne de télévision alémanique SRF. Cela correspond à une part de marché de 84,5%.
En moyenne, 440'000 personnes ont regardé l'intégralité de la retransmission en direct, qui a duré plus de 15 heures, a annoncé lundi le service de presse de la chaîne publique SRF. Le livestream sur les plateformes en ligne de SRF a été ouvert 2,3 millions de fois.
Avec une audience approchant le million de téléspectateurs, SRF a réalisé une record pour une finale de la Fête fédérale de lutte depuis celle de Berthoud (BE) en 2013.
L'offre sportive sur les plateformes SRF a enregistré 4,3 millions de visites au cours du week-end. Les résumés des résultats et certains articles, comme celui sur le nouveau roi de la lutte Armon Orlik, ont été particulièrement prisés.