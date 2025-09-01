Dimanche après-midi, jusqu'à 955'000 téléspectateurs ont suivi la finale de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres à Mollis (GL) sur la chaîne de télévision alémanique SRF. Cela correspond à une part de marché de 84,5%.

Armon Orlik nouveau Roi de la lutte Armon Orlik est le nouveau Roi de la lutte suisse. Pourtant privé de passe finale, le Grison (1m90, 115 kg) a remporté la Fête fédérale de Mollis en profitant du nul entre Werner Schlegel et Samuel Giger lors de l'ultime combat du week-end. 01.09.2025

Keystone-SDA ATS

En moyenne, 440'000 personnes ont regardé l'intégralité de la retransmission en direct, qui a duré plus de 15 heures, a annoncé lundi le service de presse de la chaîne publique SRF. Le livestream sur les plateformes en ligne de SRF a été ouvert 2,3 millions de fois.

Avec une audience approchant le million de téléspectateurs, SRF a réalisé une record pour une finale de la Fête fédérale de lutte depuis celle de Berthoud (BE) en 2013.

L'offre sportive sur les plateformes SRF a enregistré 4,3 millions de visites au cours du week-end. Les résumés des résultats et certains articles, comme celui sur le nouveau roi de la lutte Armon Orlik, ont été particulièrement prisés.