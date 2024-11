Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) est toujours en tête du Vendée Globe au classement provisoire de jeudi à 07h00, mais son avance sur ses poursuivants immédiats a fondu pendant la nuit, profitable à Sébastien Simon (Groupe Dubreuil), passé de la troisième à la deuxième place.

AFP / blue Sport NL Nicolas Larchevêque

Dalin ne possédait plus au petit matin que 22,88 milles d'avance sur son nouveau dauphin, qui poursuit sa remontée, et 31,04 milles sur Thomas Ruyant, désormais troisième. Le Cap de Bonne Espérance, porte d'accès à l'océan Indien, n'est plus qu'une question d'heures pour les six premiers, qui se tiennent toujours en moins de cent milles et devraient le passer dans la journée de vendredi.

Derrière ce groupe de six, le trou est fait: Sam Goodchild (Vulnerable) est à près de 200 milles du premier et Sam Davis (Initiatives-Cœur), toujours dixième, à près de 600 milles. «Les foilers, ils sont intouchables. Les vitesses sont dingos et les écarts sont dingues. C'est un Vendée Globe à foilers et pour les foilers», a déclaré dans un point radio jeudi soir Romain Atanasio (Fortinet - Best Western), 15e à près de mille milles.

«Je n'arrive pas à aller aussi vite qu'eux»

«Même quand je suis dans le même système (météo) qu'eux, je n'arrive pas à aller aussi vite qu'eux. Moi j'ai des petits foils donc je sais que je pêche un peu en vitesse», a expliqué le navigateur. Les foils sont ces appendices fixés sous la coque, permettant aux voiliers de «voler» et de gagner en vitesse.

Qui plus est, les leaders de la flotte ont continué de se maintenir en avant de la dépression, tandis que dans le même temps leurs poursuivants se sont fait petit à petit lâcher par ce système et doivent composer avec des vents plus faibles et plus instables.

Top 10 du Vendée Globe (pointage jeudi à 07h00) Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) à 17.996,34 milles nautiques de l'arrivée

Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) à 22,88 milles du leader

Thomas Ruyant (Vulnerable) à 31,04 milles

Yoann Richomme (Paprec Arkéa) à 52,61 milles

Nicolas Lunven (Holcim - PRB) à 89,76 milles

Jérémie Beyou (Charal) à 94,85 milles

Sam Goodchild (Vulnerable) à 181,15 milles

Yannick Bestaven (Maître Coq V) à 228,10 milles

Paul Meilhat (Biotherm) à 309,01 milles

Samantha Davies (Initiatives-Cœur) à 570,55 milles Montre plus

Conséquence: les écarts vont probabledment encore se creuser entre les six premiers et le reste de la flotte. Ainsi, Atanasio n'envisage de passer le Cap de Bonne Espérance qu'en milieu de semaine prochaine, quelques jours après le groupe de tête.

La poisse colle à Justine Mettraux

Victime d’une avarie sur sa voile avant qui s’est déchirée et qui est désormais inutilisable mercredi matin, Justine Mettraux (Teamwork-Team Snef) a vécu une nouvelle mésaventure ce jeudi. La Genevoise a indiqué qu’un «filet s’est coincé dans la quille» de son bateau. «Fort heureusement, une petite marche arrière et un empannage ont suffi à le libérer», a ajouté celle qui figure néanmoins toujours au 13e rang, à 715 milles du leader au pointage de 11h00.

A l’arrière de la course, on retrouve Alan Roura (Hublot), 27e à près de 1’770 milles de la tête. Le Genevois est à la lutte avec plusieurs autres marins, qui se tiennent tous en quelques dizaines de milles. Troisième skipper helvétique de cet «Everest des mers», le Zurichois Oliver Heer (Tut Gut.) est remonté à la 33e place, à 2’040 milles du premier.