Mondiaux d'athlétisme Lyles et les Américains rois du sprint, Tebogo enfin médaillé

ATS

21.9.2025 - 15:10

Les relayeurs américains du 4x100 m ont conservé dimanche soir à Tokyo leur titre de champions du monde. Médaillé d'or sur 200 m et de bronze sur 100 m, Noah Lyles a ainsi décroché sa 3e breloque des Mondiaux.

Noah Lyles, Kenneth Bednarek, Christian Coleman et Courtney Lindsey posent après leur victoire en relais.
Noah Lyles, Kenneth Bednarek, Christian Coleman et Courtney Lindsey posent après leur victoire en relais.
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.09.2025, 15:10

21.09.2025, 15:41

Le quatuor, composé de Christian Coleman, Kenneth Bednarek, Courtney Lindsey et Lyles, a coupé la ligne en 37''29, devant les Canadiens d'Andre de Grasse (37''55) et les Néerlandais (37''81).

Mondiaux d'athlétisme. Un 4e titre de rang pour Lyles sur 200 m, Jefferson-Wooden signe le doublé

Mondiaux d'athlétismeUn 4e titre de rang pour Lyles sur 200 m, Jefferson-Wooden signe le doublé

Les sprinteuses du «Team USA», emmenées par la fusée Melissa Jefferson-Wooden, ont également obtenu la médaille d'or sur le 4x100 féminin.

Grâce à un sprint final redoutable de Sha'Carri Richardson, les Américaines ont coupé la ligne en 41''75, devant les Jamaïcaines de la légende du sprint Shelly-Ann Fraser-Pryce (41''79), qui a décroché une dernière médaille internationale pour l'ultime course de sa carrière. Les Allemandes ont complété le podium (41''87).

La revanche de Tebogo

Sur le 4x400 m, les Botswanais de Letsile Tebogo et les Américaines portées par Sydney McLaughlin-Levrone ont été sacrés champions du monde.

Le relais botswanais a coupé la ligne en 2'57''76, devant les triples champions du monde en titre américains (2'57''83) et les Sud-Africains, troisièmes pour deux millièmes de seconde.

Weltklasse. Noah Lyles : «La pluie n'est pas vraiment un inconvénient»

WeltklasseNoah Lyles : «La pluie n'est pas vraiment un inconvénient»

Après des Mondiaux décevants, Tebogo a ainsi remporté sa première médaille à Tokyo, lui qui avait été disqualifié pour faux départ en finale du 100 m avant de prendre la 4e place du 200 m.

Chez les femmes, le quatuor étasunien composé d'Isabelle Whittaker, Lynna Irby-Jackson, Aaliyah Butler et Sydney McLaughlin-Levrone, s'est imposé en 3'16''61, record des Championnats du monde, devant les Jamaïcaines (3'19''25) et les Néerlandaises de Femke Bol, championnes du monde en titre (3'20''18).

Le décathlon à Neugebauer

Le décathlon est revenu au vice-champion olympique allemand Leo Neugebauer, sacré au bout des dix épreuves avec 8804 points. L'Appenzellois Simon Ehammer, qui visait une médaille, avait abandonné samedi après un zéro pointé à la hauteur.

Mondiaux d’athlétisme. Nouvelle déconvenue à Tokyo pour Simon Ehammer !

Mondiaux d’athlétismeNouvelle déconvenue à Tokyo pour Simon Ehammer !

Le champion olympique américain du 1500 m Cole Hocker a quant à lui remporté le titre mondial sur 5000 m. Hocker a coupé la ligne en 12'58''30 devant le Belge Isaac Kimeli (12'58''78) et le Français Jimmy Gressier (12'59''33), sacré sur le 10'000 m à Tokyo.

Le concours du saut en hauteur féminin, interrompu pendant des longues minutes à cause des pluies diluviennes qui sont tombées sur le stade national de Tokyo, a finalement été remporté par l'Australienne Nicola Olyslagers, vice-championne olympique. Elle a franchi une barre à 2m00, comme sa dauphine polonaise Maria Zodzik, mais cette dernière a eu besoin de plus d'essais.

Les deux relais 4x100 m américains ont triomphé sous le déluge de Tokyo.

Photo: ATS

Letsile Tebogo (2e de puis la droite) et ses coéquipiers botswanais ont décroché l'or sur le relais 4x400 m.

Photo: ATS

Les deux relais 4x100 m américains ont triomphé sous le déluge de Tokyo.

Photo: ATS

Letsile Tebogo (2e de puis la droite) et ses coéquipiers botswanais ont décroché l'or sur le relais 4x400 m.

Photo: ATS

