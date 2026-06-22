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Snowboard La Suisse voit un de ses médaillés olympiques raccrocher

ATS

22.6.2026 - 10:35

Jan Scherrer mettra un terme à sa carrière en janvier prochain, lors du Laax Open. C'est ce qu'a annoncé sur Instagram le spécialiste du half-pipe âgé de 31 ans.

Jan Scherrer a remporté la médaille de bronze en half-pipe aux JO 2022.
Jan Scherrer a remporté la médaille de bronze en half-pipe aux JO 2022.
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.06.2026, 10:35

22.06.2026, 10:46

«Après 17 ans de sport professionnel, il est temps de tourner la page. Je me réjouis de continuer à faire du snowboard sans être jugé sur la base d’un score», a écrit Scherrer.

Scherrer a remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Pékin en 2022. Des médailles aux Championnats du monde et des places sur le podium aux X-Games viennent également enrichir le palmarès du Saint-Gallois.

Les dernières années de Scherrer ont été marquées par des blessures. Il a dû déclarer forfait à la dernière minute pour les Jeux olympiques de cette année.

JO 2026 - Snowboard. Jan Scherrer renonce au half-pipe après une chute

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