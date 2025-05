100m world lead and a photo finish for the places behind! #DohaDL



10.92🇯🇲Tia Clayton (WL)

11.02🇯🇲Tina Clayton

11.03🇬🇧Amy Hunt

11.05🇯🇲Shelly-Ann Fraser-Pryce

11.05🇱🇺Patrizia van der Wekenpic.twitter.com/X8nibXrNKn