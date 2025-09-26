  1. Clients Privés
Mondiaux de cyclisme Argent mondial pour une pépite argovienne en M23 !

ATS

26.9.2025 - 16:17

Jan Huber a remporté vendredi la médaille d'argent sur la course en ligne M23 des Mondiaux de Kigali.

Keystone-SDA

26.09.2025, 16:17

26.09.2025, 16:43

L'Argovien s'est disputé le titre jusqu'aux derniers kilomètres avec l'Italien Lorenzo Mark Finn, champion du monde junior l'an dernier à Zurich.

Le Suisse de 20 ans, double médaillé de bronze cet été lors des championnats de Suisse Espoirs (course en ligne et contre-la-montre), a perdu le contact avec le nouveau champion du monde à 6 kilomètres de l'arrivée. Dans tous les bons coups vendredi, il fut alors incapable de répondre à une accélération sur l'avant-dernière côte du parcours rwandais.

Seul à suivre le prodige

Au final, l'Argovien a terminé à 31'' du prodige Lorenzo Mark Finn (18 ans seulement). La troisième place revient à l'Autrichien Marco Schrettl. Deuxième meilleur Helvète, l'espoir valaisan de la formation Tudor Robin Donzé s'est quant à lui classé 8e à 2'24.

Jan Huber avait été le seul à pouvoir suivre l'attaque de Lorenzo Mark Finn à 30 km de l'arrivée. Il a réussi à rester durant quelque 20 km dans la roue du puissant Italien, avant de le laisser filer et d'aller chercher l'argent. Il offre à la Suisse son premier podium mondial chez les M23 depuis 2019 (Stefan Bissegger en argent déjà).

