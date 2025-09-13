  1. Clients Privés
Mondiaux de VTT En larmes, un Zurichois sacré en cross-country M23 en Valais !

ATS

13.9.2025 - 12:49

Le dernier week-end des Mondiaux de VTT a démarré de manière idéale pour la Suisse.

Keystone-SDA

13.09.2025, 12:49

Le grand espoir Finn Treudler s'est paré d'or dans l'épreuve de cross-country des moins de 23 ans samedi à Crans-Montana. Battu de peu en short-track dans ces joutes valaisannes à Zermatt, où il a dû se contenter d'une médaille d'argent, Finn Treudler savoure sa revanche.

VTT. Un cadeau d’anniversaire en avance pour Finn Treudler

VTTUn cadeau d’anniversaire en avance pour Finn Treudler

Le Zurichois s'est offert samedi un superbe cadeau, trois jours après son 22e anniversaire. Il a dominé les débats pour devancer de 54 secondes son dauphin, le Canadien Cole Punchard. Il s'agit même de sa troisième médaille dans ces Mondiaux, lui qui faisait partie de l'équipe «bronzée» en relais mixte.

Mondiaux de VTT. La France en or, la Suisse en joie malgré tout

Mondiaux de VTTLa France en or, la Suisse en joie malgré tout

