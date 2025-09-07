Le Danois Mads Pedersen a remporté dimanche la 15e étape du Tour d'Espagne en réglant au sprint un groupe de neuf coureurs, à Monforte de Lemos. La journée a été relativement calme pour les favoris.

Mads Pedersen FINALLY gets his win at La Vuelta a España on Stage 15! 👏 pic.twitter.com/iYdHJqC6sk — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 7, 2025

Keystone-SDA ATS

Le porteur du maillot vert, souvent à l'avant depuis le départ de cette 80e Vuelta mais qui n'avait pas encore levé les bras, s'est imposé en patron devant le Vénézuélien Orluis Aular et l'Italien Marco Frigo. Il signe sa quatrième victoire sur l'épreuve après ses trois bouquets obtenus lors de sa première participation en 2022.

Le coureur de l'équipe Lidl-Trek, qui faisait partie d'une échappée fleuve d'une cinquantaine de coureurs formée tôt après le départ de Vegadeo, a franchi la ligne avec plus de 13 minutes d'avance sur le peloton, sans conséquence au classement général toujours dominé par Jonas Vingegaard devant Joao Almeida.

Le Thurgovien Stefan Küng a pris part à l'échappée mais n'a pas su tirer son épingle du jeu dans le final. Il a terminé en compagnie d'un imposant groupe de poursuivants, à 16 secondes de celui de Pedersen.