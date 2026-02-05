Le Danois Mads Pedersen (Lidl-Trek) s'est fracturé le poignet et la clavicule gauche dans une chute dans la 1re étape du Tour de Valence mercredi. Il va prochainement être opéré, a annoncé son équipe.

Update on Mads Pedersen's condition after his crash on stage one of Volta a la Comunitat Valenciana



Keystone-SDA ATS

«La priorité absolue est de veiller à ce que Mads reçoive les meilleurs soins possibles et l'accent sera immédiatement mis sur un rétablissement complet afin de minimiser l'impact sur ses objectifs pour la saison», a déclaré l'équipe allemande. «Nous annoncerons son retour à la compétition en temps voulu», ajoute le communiqué.

Cette blessure constitue un coup dur pour le coureur danois de 30 ans, en vue des classiques dont le triple vainqueur de Gand-Wevelgem (2020, 24 et 25), également deuxième du Tour des Flandres et troisième de Paris-Roubaix l'an dernier, est l'un des meilleurs spécialistes.