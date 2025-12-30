Le Norvégien Magnus Carlsen, numéro 1 mondial, a remporté à Doha le championnat du monde en cadence blitz. Il a ainsi réalisé un nouveau doublé après sa victoire dimanche lors du championnat du monde en cadence rapide et s'est assuré un 20e titre mondial.

Le Norvégien Magnus Carlsen s’offre le titre mondial en blitz (image d’archives). KEYSTONE

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Carlsen a battu en finale l'Ouzbek Nodirbek Abdusattorov, en décrochant la victoire avec les pièces noires lors de la quatrième partie et dernière partie, malgré avoir perdu la première. Les parties blitz se disputent avec trois minutes au départ pour les deux joueurs et un rajout de deux secondes par coup.