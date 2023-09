Mais l’attrait des hommes, principalement américains, pour cette période de l’histoire irait plus loin. Certains y voient plusieurs parallèles avec les Etats-Unis d’aujourd’hui. «J’y pense tous les jours parce que les parallèles entre leur mode de vie et le nôtre sont très similaires. La chute de Rome est comparable à la chute de toute notre civilisation. Il n’y a donc peut-être pas de meilleure culture dont on puisse s’inspirer et sur laquelle on puisse réfléchir», explique Erick Svensson, dans un article du HuffPost. «Il y a de nombreux éléments dans l’histoire et la culture romaines – architecture, droit, éléments constitutionnels (veto, Sénat, élections, etc.), guerres civiles, esclavage, organisation militaire et pensions, qui présentent des similitudes avec les institutions américaines», explique au site Ronald Mellor, professeur d'histoire à l'UCLA, où il enseigne l'histoire grecque et romaine.