Coup dur pour l'équipe de Suisse dames. Sa star Maja Storck sera absente pour toute la durée de la Ligue européenne cet été en raison d'une blessure à un coude, a annoncé lundi Swiss Volleyball.

Maja Storck (à gauche) sera absente pour toute la durée de la Ligue européenne cet été. IMAGO/Jan Huebner

Keystone-SDA ATS

Après des examens médicaux et une consultation avec le médecin de la fédération, il a été décidé que Maja Storck devait faire une pause «pour préserver sa carrière future», souligne le communiqué de la fédération. L'attaquante diagonale est remplacée par la joueuse dz NUC Nina Scrucca au sein de la sélection de Lauren Bertolacci.

L'équipe de Suisse disputera en juin trois mini-tournois durant la phase de ligue de cette compétition, qui démarre le 5 juin. L'un de ces tournois sera organisé à Kriens (12-14 juin), où les Suissesses se mesureront à la Géorgie et à l'Autriche. Au total, 24 équipes disputeront la phase de ligue.