Cyclocross Malgré deux crevaisons, Van der Poel reste intouchable à Maasmechelen

ATS

24.1.2026 - 17:57

Mathieu van der Poel, inarrêtable malgré deux crevaisons, a remporté en solitaire la onzième et avant-dernière manche de la Coupe du monde à Maasmechelen. Dans le Limbourg belge, le septuple champion du monde n'a pas eu la tâche facile, victime de deux crevaisons de la roue arrière.

Rien n'arrête Van der Poel, pas même deux crevaisons (image d'archives).
Rien n’arrête Van der Poel, pas même deux crevaisons (image d’archives).
Keystone

Keystone-SDA

24.01.2026, 17:57

D'abord au cinquième des neuf tours d'un parcours assez roulant. Il a alors dû laisser un trio prendre les devants. «J'ai vraiment dû produire un effort violent pour revenir sur la tête de course, même si je n'ai jamais paniqué», a-t-il déclaré.

La deuxième crevaison, dans l'avant-dernier tour, a été moins pénalisante car plus proche de la zone technique de changement de vélo. A une semaine des Mondiaux, chez lui à Hulst, le Néerlandais a signé son onzième succès en autant de sorties cette saison, le 50e triomphe de sa carrière en Coupe du monde.

